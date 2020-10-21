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    Adana'da hırsızlar, otomobildeki külçe altınları çaldı

    yakınlarının cenazesini almak için morgda bekleyen çiftin otomobillerinde bıraktıkları 574 gram külçe altın çalındı.
    • AA
    • 21.10.2020 - 10:33
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    Adana'da hırsızlar, otomobildeki külçe altınları çaldı

    Ankara'da ikamet eden Emre Ç. (39), hayatını kaybeden kayınvalidesi Çiğdem Ülgener'in cenazesini teslim almak için eşi Ayşegül Ç. (38) ile Adana'ya geldi.

    Çift, evlerinde güvende olmayacağını düşünerek yanlarına aldığı 574 gram külçe altını, hastaneye geldiklerinde çantayla otomobillerinin bagajında bırakıp cenazenin bulunduğu morga gitti.

    ALTINLARIN ÇALINDIĞINI FARK ETTİLER

    Bir süre sonra araçlarının yanına dönen çift, otomobillerinin sol arka camın kırık olduğunu ve bagajdaki altınlarının çalındığını fark etti.

    Çiftin durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

    Adana'da morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınları çaldılar ViDEO

    Adana da hırsızlar, otomobildeki külçe altınları çaldı #1

    ÇİFT TAKİBE ALINDI

    Bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, çiftin otoyolda mola verdikleri andan itibaren 31 HC 012 plakalı otomobildeki üç şüpheli tarafından takibe alındığını belirledi.

    Ekipler, görüntülerden zanlıların Tuncay A. (33), Onur Ç. (24) ve Suat K. (21) olduğunu tespit etti.

    75 BİN LİRAYA EL KONULDU

    Tuncay A. merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde, Onur Ç. Mersin'de, Suat K. ise Hatay'da yakalandı. Tuncay A'nın evinde bulunan 75 bin liraya da el konuldu.

    Adana da hırsızlar, otomobildeki külçe altınları çaldı #2

    ZANLILAR TUTUKLANDI

    Şüphelilerin, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişilerin kendileri olduğunu kabul ettiği ancak hırsızlık olayıyla ilgilerinin bulunmadığını öne sürdükleri öğrenildi.

    Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, çiftin araçlarını hastanenin açık otoparkına bırakması, bir süre sonra şüphelilerin de otomobille buraya gelmesi, daha sonra ellerinde çantayla bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.

    Adana da hırsızlar, otomobildeki külçe altınları çaldı #3

    Adana da hırsızlar, otomobildeki külçe altınları çaldı #4

    Adana da hırsızlar, otomobildeki külçe altınları çaldı #5

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