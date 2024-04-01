Adana'da hırsızlık yapan adam çarşafları sarkıtıp inerken öldü

İHA
Adana'da Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde Uğur Can K. (36), depremde ağır hasar gören Özge Apartmanı’na hırsızlık için girdi.
Uğur Can K., apartmanın 8. katındaki bir evden hırsızlık yaptıktan sonra aşağı çarşaf sarkıtıp inmek istedi.
Hayatını kaybetti
Hırsız, birbirine bağladığı çarşaflarla aşağıya indiği sırada yere düşerek hayatını kaybetti.
Uğur Can K.’nin düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda hırsızlık kaydı varmış
Uğur Can K. olay yerinde hayatını kaybederken cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
Öte yandan, polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda ölen kişinin çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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