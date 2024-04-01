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Adana'da hırsızlık yapan adam çarşafları sarkıtıp inerken öldü

Adana'da hırsızlık yapan adam çarşafları sarkıtıp inerken öldü Hırsızlık yaptığı daireden birbirine bağladığı çarşaflarla inmeye çalışan hırsız, 8. kattan düşerek olay yerinde hayatını kaybederken polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.