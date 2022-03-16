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    Adana'da hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

    Adana'da, direksiyonu olmayan otomobil ile hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı.
    • AA
    • 16.03.2022 - 00:29
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    Adana'da hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

    Adana Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında hırsızlık yapıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, içinde 40 metre uzunluğunda kablo bulunan valiz ile şüpheli A.D'yi suçüstü yakaladı.

    Adana da hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı #1

    DİREKSİYONU OLMAYAN ARAÇTAN, ÇALINTI MALZEMELER ÇIKTI

    A.D'nin park halindeki otomobilinden ise çalıntı klima iç ve dış ünitesi, 4 pazar arabası, mutfak ve elektronik malzemeler ele geçirildi.

    Ekipler, direksiyonu bulunmayan ve bir aparat ile sürülen otomobil ve hırsızlık şüphelisi A.D'yi polis merkezine götürdü.

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