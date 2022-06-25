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- Adana'da hırsızlık yaparken tanışan şüpheliler yakalandı
Adana'da hırsızlık yaparken tanışan şüpheliler yakalandı
- 25.06.2022 - 11:16
- Güncelleme : 25.06.2022 - 12:21
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlarına bir darbe daha indirdi.
Ekipler, merkez ilçelerde son 1 ayda 10 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi belirledi.
Maskeyle yüzlerini gizlemeye çalıştılar
Şüphelilerin önce keşif yaptığı sonra eşkallerinin belli olmaması için yüzlerine cerrahi maske takıp, önlem aldıkları bilgisine ulaşıldı.
Hatta şüphelilerden birinin park halindeki motosikletlerin direksiyon kilidini kırarken diğerinin de aracı sürükleyip götürdüğü de saptandı.
Adana'da hırsızlık yaparken tanışan şüpheliler yakalandı
Şüpheliler testip edildi
Çalışmayı derinleştiren ekipler; şüphelilerden birinin 6 ilde 54 motosiklet çaldığı belirlenen Ali Gaffar S., suç ortağının ise emniyette 14 kaydı bulunan Mehmet Ali O. olduğunu tespit etti.
Hırsızlık işin gittikleri yerde tanıştılar
Ayrıca şüphelilerin, bir süre önce hırsızlık için gittikleri adreste tanıştıkları daha sonra birlikte hırsızlık yapmaya başladıkları ortaya çıktı.
Eş zamanlı baskınlar şüpheliler yakalandı
Ekipler, adresleri belirlenen şüphelileri eş zamanlı baskınlarla yakaladı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde ise birbirlerini suçladı.
Para anlaşmazlığı yüzünden bir hırsız diğerini bıçakladı
Şüphelilerden Mehmet Ali O.'nun, bir süre önce çalıp sattıkları motosikletin parasını paylaşma konusunda çıkan tartışmada Ali Gaffar S.'yi bıçakladığı da öğrenildi.
Şüpheliler tutuklandı
DHA'nın haberine göre; işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Gaffar S. ile Mehmet Ali O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.