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    Adana'da hırsızlık yaparken tanışan şüpheliler yakalandı

    Bir ay içinde 10 motosikletin çalınması üzerine harekte geçen polis ekipleri, hırsızlık için gittiği adreste tanışan Ali Gaffar S.'yi ve Mehmet Ali O.'yu gözaltına aldı.
    • 25.06.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 12:21
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    Adana'da hırsızlık yaparken tanışan şüpheliler yakalandı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlarına bir darbe daha indirdi.

    Ekipler, merkez ilçelerde son 1 ayda 10 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

    Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi belirledi.

    Maskeyle yüzlerini gizlemeye çalıştılar

    Şüphelilerin önce keşif yaptığı sonra eşkallerinin belli olmaması için yüzlerine cerrahi maske takıp, önlem aldıkları bilgisine ulaşıldı.

    Hatta şüphelilerden birinin park halindeki motosikletlerin direksiyon kilidini kırarken diğerinin de aracı sürükleyip götürdüğü de saptandı.

    Adana'da hırsızlık yaparken tanışan şüpheliler yakalandı

    Adana da hırsızlık yaparken tanışan şüpheliler yakalandı #1

    Şüpheliler testip edildi

    Çalışmayı derinleştiren ekipler; şüphelilerden birinin 6 ilde 54 motosiklet çaldığı belirlenen Ali Gaffar S., suç ortağının ise emniyette 14 kaydı bulunan Mehmet Ali O. olduğunu tespit etti.

    Hırsızlık işin gittikleri yerde tanıştılar

    Ayrıca şüphelilerin, bir süre önce hırsızlık için gittikleri adreste tanıştıkları daha sonra birlikte hırsızlık yapmaya başladıkları ortaya çıktı.

    Adana da hırsızlık yaparken tanışan şüpheliler yakalandı #2

    Eş zamanlı baskınlar şüpheliler yakalandı

    Ekipler, adresleri belirlenen şüphelileri eş zamanlı baskınlarla yakaladı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde ise birbirlerini suçladı.

    Para anlaşmazlığı yüzünden bir hırsız diğerini bıçakladı

    Şüphelilerden Mehmet Ali O.'nun, bir süre önce çalıp sattıkları motosikletin parasını paylaşma konusunda çıkan tartışmada Ali Gaffar S.'yi bıçakladığı da öğrenildi.

    Şüpheliler tutuklandı

    DHA'nın haberine göre; işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Gaffar S. ile Mehmet Ali O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana da hırsızlık yaparken tanışan şüpheliler yakalandı #3

    Adana da hırsızlık yaparken tanışan şüpheliler yakalandı #4


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