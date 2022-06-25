Bir ay içinde 10 motosikletin çalınması üzerine harekte geçen polis ekipleri, hırsızlık için gittiği adreste tanışan Ali Gaffar S.'yi ve Mehmet Ali O.'yu gözaltına aldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlarına bir darbe daha indirdi.

Ekipler, merkez ilçelerde son 1 ayda 10 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi belirledi.

Maskeyle yüzlerini gizlemeye çalıştılar

Şüphelilerin önce keşif yaptığı sonra eşkallerinin belli olmaması için yüzlerine cerrahi maske takıp, önlem aldıkları bilgisine ulaşıldı.

Hatta şüphelilerden birinin park halindeki motosikletlerin direksiyon kilidini kırarken diğerinin de aracı sürükleyip götürdüğü de saptandı.

Adana'da hırsızlık yaparken tanışan şüpheliler yakalandı





Şüpheliler testip edildi

Çalışmayı derinleştiren ekipler; şüphelilerden birinin 6 ilde 54 motosiklet çaldığı belirlenen Ali Gaffar S., suç ortağının ise emniyette 14 kaydı bulunan Mehmet Ali O. olduğunu tespit etti.

Hırsızlık işin gittikleri yerde tanıştılar

Ayrıca şüphelilerin, bir süre önce hırsızlık için gittikleri adreste tanıştıkları daha sonra birlikte hırsızlık yapmaya başladıkları ortaya çıktı.





Eş zamanlı baskınlar şüpheliler yakalandı

Ekipler, adresleri belirlenen şüphelileri eş zamanlı baskınlarla yakaladı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde ise birbirlerini suçladı.

Para anlaşmazlığı yüzünden bir hırsız diğerini bıçakladı

Şüphelilerden Mehmet Ali O.'nun, bir süre önce çalıp sattıkları motosikletin parasını paylaşma konusunda çıkan tartışmada Ali Gaffar S.'yi bıçakladığı da öğrenildi.

Şüpheliler tutuklandı

DHA'nın haberine göre; işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Gaffar S. ile Mehmet Ali O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



