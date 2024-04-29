Adana'da hostes olmak isteyen genç kızın hayatı karardı Arkadaşlarının ısrarı üzerine gece dışarı çıkınca bindiği otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu hem bedensel engelli kalan hem de konuşma kabiliyetini kaybeden Firdevs Erol'un hayatı kabusa döndü.

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İHA

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Ahmet Zenbilci Bulvarı’nda Tofaş marka otomobilin park halindeki tıra arkadan çarptığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 5 kişiyi çıkartırken, kazada hastaneye kaldırılan bir kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 kişinin ağır yaralandığı kazada araçta olan 16 yaşındaki Firdevs Erol ise yapılan tedaviler sonucunda hayata tutundu.

10 Aralık tarihinde gerçekleşen kazada ağır yaralanan Erol'un en büyük hayali hostes olmaktı.

Doktorlardan alınan bilgiye göre kazada ağır yaralanan Erol'un tekrar yürüyebilmesi için 2 yıl boyunca fizik tedavi görmesi gerekecek. Aynı zamanda Erol konuşma kabiliyetini de kaybetti.

"Gitmesine izin vermemiştim"

Olay günü işe giderken kızının kendisinden dışarı çıkmak için izin istediğini fakat izin vermediğini ifade eden Hatice Atay, “İzin vermemiştim fakat arkadaşlarının ısrarı ile çıkmıştı. İş yerine vardığımda arkadaşları kazanın olduğunu arayıp bana söylediler. 2 ay yoğun bakımda yattı, şu an tedavilerine evde devam ediyoruz.” diye konuştu.

"Kızım için işten ayrıldım"

Kızının durumundan dolayı ona bakmak için işten ayrıldığını belirten Atay, “Şu an evdeyim, çalışmadığım için de maddi durumumuz biraz kısıtlı ama elimden geldiği kadar kızımı desteklemeye çalışıyorum.” dedi.

“Kızımın en hızlı şekilde iyileşmesini istiyorum”

Çeşitli yardımlarla Firdevs’i fizik tedaviye götürdüğünü ifade eden Atay, “Şu an kızım fizik tedavi alıyor. Fizik tedavi almasının en büyük sebebi çevremin, ailemin yardımcı olması, onların desteği olmasa buralara kadar gelemezdik. Şu an kızımın daha hızlı iyileşmesini istiyorum.

Özel doktora götürmek tabii ki isterim fakat imkanlar el vermiyor. Devlet hastanelerindeki doktorlar da çok güzel ilgileniyor fakat onların vakitleri kısıtlı olduğu için pek fazla ilgilenemiyorlar." ifadesini kullandı.

"En büyük hayali hostes olmaktı"

Kızının çok hareketli cıvıl cıvıl olduğunu ve en büyük hayalinin hosteslik olduğunu söyleyen Atay, “Hostes olmak için son senesini dışarıdan okuyup hostes olmak için hazırlanıyordu. Allah izin verirse tedavilerinin ardından da hostes olacak kızım. Bu hayalini gerçekleştirebilmesi için doktorlar tedavi sürecinin tedaviye bağlı olarak 1-2 sürebileceğini söylediler.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)