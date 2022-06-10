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    Adana'da hurdaya dönen araçtan yara almadan çıkarıldı

    Telefon panosu, reklam panosu ve park halindeki araca çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
    • 10.06.2022 - 05:18
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    Adana'da hurdaya dönen araçtan yara almadan çıkarıldı

    Adana'nın Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda Tanju K., kullandığı 34 DAD 327 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil önce telefon panosuna ardından reklam panosuna ve 33 NFF 91 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Adana da hurdaya dönen araçtan yara almadan çıkarıldı #1

    Sürücü, kazayı yara almadan atlattı

    İHA'nın aktardığına göre; araç sürücüsü Tanju K., şans eseri kazadan sıyrık bile almadan kurtuldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı sürücüyü araçta muayene etti.

    Adana da hurdaya dönen araçtan yara almadan çıkarıldı #2

    Adana da hurdaya dönen araçtan yara almadan çıkarıldı #3

    Adana da hurdaya dönen araçtan yara almadan çıkarıldı #4

    Adana da hurdaya dönen araçtan yara almadan çıkarıldı #5

    Adana da hurdaya dönen araçtan yara almadan çıkarıldı #6

    Adana da hurdaya dönen araçtan yara almadan çıkarıldı #7


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