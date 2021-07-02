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    Adana'da husumetli iki arasında bıçaklı kavga

    İki aile arasında çıkan bıçaklı kavga nedeniyle 5 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
    • DHA
    • 02.07.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 17:26
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    Adana'da husumetli iki arasında bıçaklı kavga

    Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Göller yaylasında, husumetli oldukları öğrenilen Küçükcan ve Kılıç Aileleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya döndü.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Çıkan bıçaklı kavgada; 39 yaşındaki Cengizhan Küçükcan, 57 yaşındaki Mehmet Küçükcan, 53 yaşındaki Yusuf Kılıç,  55 yaşındaki Ali Kılıç, 23 yaşındaki Berat Kılıç yaralandı.

    Adana da husumetli iki arasında bıçaklı kavga #1

    2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

    İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Durumları ağır olan Ali Kılıç ve Berat Kılıç, Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bıçaklı kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana da husumetli iki arasında bıçaklı kavga #2

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