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    Adana'da husumetlisine ateş açarken kendi eşini vurdu

    Evinin önünde kavga ettiği husumetlisine av tüfeğiyle ateş açan Veli Ş., kazara eşi Hatice Ş.'yi vurdu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 04.03.2021 - 20:58
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 21:04
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    Adana'da husumetlisine ateş açarken kendi eşini vurdu

    Adana'da yaşayan Menderes K., Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşayan husumetlisi Veli Ş.'nin evine gitti.

    Bir süre sonra ikili arasında kavga çıkarken, Veli Ş. evindeki pompalı tüfeğini alıp Menderes K.'ye 4 el ateş açtı.

    KAZARA KENDİ EŞİNİ VURDU

    Tüfekten çıkan saçmalar, Veli Ş.'nin eşi Hatice Ş.'nin karnına isabet etti. Hatice Ş. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Adana'da husumetlisine ateş açarken kendi eşini vurdu VİDEO

    AĞIR YARALANAN KADIN TEDAVİYE ALINDI

    Ağır yaralanan Hatice Ş. sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Veli Ş. ve Menderes K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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