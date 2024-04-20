Adana'da husumetlisini göğsünden vurdu: Amacım öldürmek değildi Tartıştığı husumetlisini göğsünden vuran ve tutuklanan zanlının ifadesinde, ‘Öldürme amacım yoktu’ dediği öğrenildi.

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İHA

Adana'nın Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı’nda İzzet E. aralarında husumet bulunan Osman Asma ile buluştu.

Ancak bu buluşma önce sözlü tartışma ile başladı ardından ise kavgaya döndü.

Asma’nın kalçasından bıçakladığı İzzet E. ise ruhsatsız tabancasıyla karşılık verdi ve husumetlisini göğsünden vurdu.

Ağır yaralı halde mermilerden kaçmaya çalışan Asma, kanlar içinde kaldırıma yığıldı.

Kurtarılamadı

O anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Çevredekilerin taksiyle hastaneye götürdüğü Asma, kurtarılamadı.

"Öldürme amacım yoktu"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralı halde kaçan İzzet E.’yi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Asma’nın, olaydan bir gün önce sosyal medya üzerinden tartıştığı İzzet E.’ye küfrettiği, cinayetle sonuçlanan kavganın da bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen İzzet E.’nin ifadesinde, ‘Bana bıçakla saldırınca, kendimi korumak için tabancayla ateş açtım. Öldürme amacım yoktu’ dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)