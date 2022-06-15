Adana'da husumetlisini öldüren zanlı yakalandı

Çocuk parkında tartıştığı Muhammet Saydam'ı silahla öldüren şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde, 8 Haziran tarihinde çocuk parkında bir cinayet işlendi.

İHA'nın haberine göre; Muhammet Saydam, tartıştığı husumetlisi tarafından silahla göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Saydam kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Kurtarılamadı

Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Saydam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi tamamlanan Saydam, yakınları tarafından toprağa verildi.

Olayla ilgili araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Saydam’ı öldüren şüphelinin Kadir T. (24) olduğunu saptadı. Bir süre önce Saydam’ın evinin kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandığı, mahallelinin de olayı Kadir T.’nin gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.

Bunun üzerine Saydam’ın da olay günü Kadir T.’nin evini kurşunladığı, telefonda tartıştıktan sonra buluşmak için randevulaştıkları belirtildi.

Tutuklandı

Kadir T.’nin ise silahlı kavganın ardından Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi’ndeki akrabasının evine kaçtığı saptandı. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlının ifadesi

Emniyete götürülen zanlı, Muhammet Saydam’ın evini kurşunladığını, buluştukları parkta çıkan tartışmanın ardından kendisine silah çektiğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.