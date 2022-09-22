Adana'da huzur uygulaması: 53 gözaltı

Bölgede yapılan uygulamaya 2 bin 200 personel katılım sağladı. Gün boyu devam eden geniş kapsamlı denetimde, toplam 237 bin 576 lira kesil kesildi.

Genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla Adana'da eş 'Türkiye Güven Huzur' denetimi yapıldı.,

İl Emniyet Genel Müdürlüğünce 2 bin 200 polisin görev aldığı uygulamaya helikopter ve drone ile havadan destek verildi.

Gün boyu devam eden denetimde gezici ve sabit nokta kontrolleri ile umuma açık mekanlar hedef alındı.

"Vatandaşlarımız bu uygulamalardan çok memnun"

Uygulama noktalarını gezen Emniyet Müdürü Doğan İnci, "Bugün şehrimizin 5 bölgesinde 340 ekibimiz, 2 bin 200 personelimiz ile 50 noktada uygulama yapmaktayız. Uygulamamız sabahın erken saatlerinde başladı ve gece yarısına kadar devam edecek. Adana'nın huzuru için, tüm bölgelerde tüm personelimiz ile birlikte uygulamalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu uygulamalardan çok memnun. Gün içerisinde yakalamalarımız oldu, ruhsatsız tabancalar var. 2 kilo 350 gram esrar, 3 bin 500 civarında sentetik ecza alındı. Daha da yakalamalar olacaktır. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Çocuklarımızın güvenli caddelerde gezmesi için bu uygulamaları yıl içerisinde belirli periyotlarla yapacağız." dedi.

237 bin 576 TL ceza kesildi

Ekipler, sabit nokta kontrollerinde durdurdukları 5 bin 740 aracın arasından 5 çalıntı otomobil ele geçirdi.

DHA'nın aktarımına göre; ayrıca 97 araç sürücüsüne de çeşitli kabahatlerden 237 bin 576 lira para cezası kesilirken, 18 araç ise trafikten men edildi.

Dilenciler de denetlendi

154 umuma açık mekanı denetleyen ekipler, usulsüzlük tespit edilen 17 iş yerine idari işlem uyguladı.

Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 18 kişiye ise 4 bin 986 lira idari cezası kesildi.

Ele geçirilenler

Gece yarısına kadar devam eden uygulamanın genelinde 17 bin 528 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 53 kişiyi yakalarken, 11 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca 33 bin 728 adet uyuşturucu hap, farklı gramajlarda esrar, metamfetamin ve sentetik kannabinoid ile 105 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.





















