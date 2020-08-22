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    Adana’da içerisinde kimsenin olmadığı iki katlı ev kundaklandı

    Kimliği belirsiz kişiler, iki katlı müstakil eve pencereden girerek kundaklarken, çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
    • İHA
    • 22.08.2020 - 08:53
    • Güncelleme : 22.08.2020 - 08:53
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    Adana’da içerisinde kimsenin olmadığı iki katlı ev kundaklandı

    İstanbul’da yaşayan Mehmet A.’nın, Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’ndeki iki katlı müstakil evinin önüne gelen kimliği belirsiz, pencereden içeri girerek evi ateşe verdi.

    Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

    YANGIN ÇIKTI

    Yangını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

    Müstakil evin penceresinden içeri giren şüpheliler evi kundakladı İZLE

    EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, polis olayı gerçekleştiren şüphelileri bulmak için arama çalışmaları başlattı.

    Adana’da içerisinde kimsenin olmadığı iki katlı ev kundaklandı #1

    Adana’da içerisinde kimsenin olmadığı iki katlı ev kundaklandı #2

    Adana’da içerisinde kimsenin olmadığı iki katlı ev kundaklandı #3

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