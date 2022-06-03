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    Adana'da içme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı

    Seyhan ilçesinde içme suyu ana şebeke borusunun patlaması sonucu çevredeki ev ve iş yerlerini su bastı.
    • 03.06.2022 - 07:14
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    Adana'da içme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı

    Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nden geçen içme suyu ana şebeke borusu, saat 05.30 sıralarında yüksek basınç nedeniyle patladı. Borunun patlamasıyla yolda göçük oluşurken, çevredeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

    Sokaklar nehre döndü, yolda 2 metrelik çukur oluştu

    Ara sokaklar adeta nehre dönerken, kentin en yoğun ana arterlerinden olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda da su birikintileri meydana geldi. Borunun patladığı sokakta vatandaşlar, yoldan geçmek isteyen sürücüleri uyararak yaklaşık 2 metrelik çukura düşmelerini önledi.

    Adana da içme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı #1

    Evini su basan Yaşar Akkurt, tüm eşyalarının kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye verilen suyu kesip, patlayan boruyu değiştirmek için çalışma başlattı. (DHA)

    Adana da içme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı #2

    Adana da içme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı #3

    Adana da içme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı #4

    Adana da içme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı #5

    Adana da içme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı #6

    Adana da içme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı #7

    Adana da içme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı #8

    Adana da içme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı #9


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