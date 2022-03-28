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    Adana'da içtiği protein tozu sonrası felç kalan genç adam hayatını kaybetti

    Askerlik hayali için gittiği spor salonunda içtiği protein tozunun felç bıraktığı 20 yaşındaki genç, kurtarılamadı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 17:50
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    Adana'da içtiği protein tozu sonrası felç kalan genç adam hayatını kaybetti

    Adana’da 1 yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş (71) ile yaşayan 20 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan'ın en büyük hayali asker olmaktı.

    Hayali için harekete geçen Uğurludoğan, kilo almak için geçen yıl spor salonuna gitmeye başladı.

    Yaklaşık 13 gün boyunca protein tozu kullanan Uğurludoğan, 14’üncü gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

    PROTEİN TOZU BEYNİNE ZARAR VERDİ

    Hastanede yapılan tesler sonucu, genç adamın beynine, protein tozunun zarar verdiği ve bu nedenle felç kaldığı öğrenildi.

    Annenin maddi sıkıntıları nedeniyle hayır yardımında bulunan vatandaş özel hastaneye ödeme yaparak tedavi sürecini başlatsa da, 1 ay tedavinin ardından desteğin kesilmesiyle tedaviye devam edilemedi.

    Adana da içtiği protein tozu sonrası felç kalan genç adam hayatını kaybetti #1

    GENÇ ADAM KURTARILAMADI

    İhlas Haber Ajansı’nın da gündeme getirdiği Uğurludoğan, geçen gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 20 yaşındaki Hüseyin, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

    Adana'da protein tozu sonucu felç kalan Hüseyin VİDEO ARŞİV

    Adana da içtiği protein tozu sonrası felç kalan genç adam hayatını kaybetti #2


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