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    Adana'da iftar öncesi faciadan döndüler

    Adana’nın Kozan ilçesinde iftar öncesi çıkan yangında bir ev küle döndü.
    • 14.04.2022 - 20:19
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    Adana'da iftar öncesi faciadan döndüler

    Adana'nın Kozan ilçesinde Çokak Mahallesi’nde saat 18.00 sularında bir evde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

    Cengiz Ayşe Eker ve Fatma Eker’e ait ev iftar öncesi çıkan yangında küle döndü.

    Ev küle döndü

    Cankur ve Adaba Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İHA'nın haberine göre ev sahibi kendine ve çocuklarına zarar gelmemesine şükrettiklerini ifade ederek yanan evi ile eşyalarını küle döndüğünü kaydetti.

    Adana da iftar öncesi faciadan döndüler #1

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