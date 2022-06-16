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    Adana'da ihtara uymayan sürücü, duvara çarptı

    Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, otomobiliyle bir okulun istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, yanında bulunan iki arkadaşı gözaltına alındı.
    • 16.06.2022 - 09:17
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    Adana'da ihtara uymayan sürücü, duvara çarptı

    Adana'nın Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki otomobil, denetim noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

    Ekipler tarafından takibe alınan otomobil, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucu Alparslan Türkeş Bulvarı'daki, Adana Anadolu Lisesinin istinat duvarına çarptı.

    Kazada otomobilde bulunan, isminin İlhan K. olduğu öğrenilen sürücü yaralandı.

    Sürücü hastaneye kaldırıldı

    Sürücü İlhan K., polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yanındaki iki arkadaşı ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Olay yeri incelemesi yapıldı

    Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana da ihtara uymayan sürücü, duvara çarptı #1

    Adana da ihtara uymayan sürücü, duvara çarptı #2


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