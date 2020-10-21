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- Adana'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası çıktı: 2 yaralı
Adana'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası çıktı: 2 yaralı
İki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi tabanca ile yaralandı. Gözaltına alınan 6 zanlının 2'si tutuklandı.
- AA
- 21.10.2020 - 10:34
Adana merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde kız kaçırma meselesi nedeniyle kavga çıktığı öne sürüldü.
İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki Hüseyin E. ve 28 yaşındaki Feyyaz D. tabancayla yaralandı.
Yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
RUHSATSIZ TABANLARINA EL KONULDU
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı aileden zanlılar Osman (42), Mehmet Şerif (25), Kenan (32), Bekir (48), Fadıl (50) ve Ferdi D'yi (24) gözaltına aldı.
Zanlıların ikametlerinde, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Osman ve Mehmet Şerif D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.