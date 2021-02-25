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    Adana’da iki cinayetten aranan hükümlü noterde yakalandı

    Toplamda 56 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandığı noterde gözaltına alındı.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 10:04
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    Adana’da iki cinayetten aranan hükümlü noterde yakalandı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, “adam öldürme” suçundan 36 yıl, “kasten öldürme” suçundan ise 20 yıl 10 ay olmak üzere toplamda iki cinayetten 56 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Ramazan Biçer’in (65), Reşatbey Mahallesi'nde bir noterde olduğu bilgisine ulaştı.

    Polis, kısa sürede notere gelerek hükümlüyü gözaltına aldı.

    İLK CİNAYETTEN ŞARTLI TAHLİYE OLDU

    Hükümlünün, ilk cinayetten belirli bir süre yatıp şartlı tahliye olduğu ancak daha sonra ikinci cinayeti işlediği için şartlı tahliyesini bozduğu öğrenildi.

    Adana’da iki cinayetten aranan hükümlü noterde yakalandı #1

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