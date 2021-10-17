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    Adana’da iki grup arasında silahlı çatışma anları

    Adan'’da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 17.10.2021 - 03:39
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 03:45
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    Adana’da iki grup arasında silahlı çatışma anları

    Geçen Perşembe günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

    SİLAHLI ÇATIŞMA, BÜYÜK PANİK YAŞATTI

    Tartışma sonrasında gruplar sokak içerisinde dağıldı ve silahlı çatışma yaşandı. Taraflar birbirlerine silahlarla ateş ederken, mahallede büyük panik yaşandı.

    Adana’da iki grup arasında silahlı çatışma anları - Video

    DUVARLARIN ARDINDAN BİRBİRLERİNE ATEŞ ETTİLER

    Yaşanan silahlı çatışma anları film sahnelerini aratmadı. Taraflar saklanarak, duvarları siper olarak kullanarak birbirlerine defalarca ateş etti.

    ÇATIŞMA ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

    Bir süre sonra silah sesleri kesilirken, mahallede bulunanlar polis ekiplerini arayıp yardım istedi.

    Silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Adana’da iki grup arasında silahlı çatışma anları #1

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