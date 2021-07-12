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    Adana'da iki kadın arasında bıçaklı kavga

    Tartıştığı Fas uyruklu kadını bıçakla boynundan ve elinden yaralayan bir başka kadın, kullandığı suç aleti bıçakla gözaltına altına alındı.
    • AA
    • 12.07.2021 - 07:08
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    Adana'da iki kadın arasında bıçaklı kavga

    Adana’nın Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69110 Sokak'ta ikamet eden Büşra K. ve Fas uyruklu Naime E., iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Büşra K., Naime E.'ye bıçakla saldırdı.

    Boynundan ve elinden yaralanan Naime E., buradan kaçarak aynı mahallede bir tanıdığının evine sığındı.

    KULLANDIĞI BIÇAKLA GÖZALTINA ALINDI

    İhbar üzerine Naime E.'nin sığındığı eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralı kadın, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Naime E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Öte yandan şüpheli Büşra K.'yı olayda kullandığı bıçakla gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

    Adana da iki kadın arasında bıçaklı kavga #1

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