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    Adana'da iki kadın, soğan sererken çöken çatıdan düştü

    Soğan sermek için çıktıkları çatının çökmesiyle düşüp yaralanan kadınlardan biri, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 02.08.2021 - 08:19
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 09:19
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    Adana'da iki kadın, soğan sererken çöken çatıdan düştü

    Adana’nın Aladağ ilçesine bağlı Topallı Mahallesi'nde yaşayan Ümmü Gülsüm P. ile Ümmü Gülsüm Güner, soğan sermek için yaşadıkları evin ahırındaki çatıya çıktı.

    Bu sırada çinko kaplamanın bir kısmının çökmesi sonucu 2 kadın da düşerek yaralandı.

    AMBULANS HELİKOPTERLE TAŞINDILAR

    Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    Adana da iki kadın, soğan sererken çöken çatıdan düştü #1

    HASTANEDE ÖLDÜ

    Soğan serdiği sırada meydana gelen çökme sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki Ümmü Gülsüm Güner, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Adana da iki kadın, soğan sererken çöken çatıdan düştü #2

    Adana da iki kadın, soğan sererken çöken çatıdan düştü #3

    Adana da iki kadın, soğan sererken çöken çatıdan düştü #4

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