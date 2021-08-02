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- Adana'da iki kadın, soğan sererken çöken çatıdan düştü
Adana'da iki kadın, soğan sererken çöken çatıdan düştü
Soğan sermek için çıktıkları çatının çökmesiyle düşüp yaralanan kadınlardan biri, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- DHA
- 02.08.2021 - 08:19
- Güncelleme : 02.08.2021 - 09:19
Adana’nın Aladağ ilçesine bağlı Topallı Mahallesi'nde yaşayan Ümmü Gülsüm P. ile Ümmü Gülsüm Güner, soğan sermek için yaşadıkları evin ahırındaki çatıya çıktı.
Bu sırada çinko kaplamanın bir kısmının çökmesi sonucu 2 kadın da düşerek yaralandı.
AMBULANS HELİKOPTERLE TAŞINDILAR
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
HASTANEDE ÖLDÜ
Soğan serdiği sırada meydana gelen çökme sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki Ümmü Gülsüm Güner, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.