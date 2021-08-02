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Adana'da iki kadın, soğan sererken çöken çatıdan düştü

Adana'da iki kadın, soğan sererken çöken çatıdan düştü

Soğan sermek için çıktıkları çatının çökmesiyle düşüp yaralanan kadınlardan biri, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.