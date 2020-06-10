Adana'da iki kardeş, kuzenlerinin saldırısına uğradı

Annelerinin cenaze törenine katılmak için havaalanına giden ağabey ve kardeş, kuzenlerinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Adana'da yaşayan Ercan Dinler ve ağabeyi İsmail Dinler, vefat eden annelerinin cenaze törenine katılmak için Adana Havaalanı'na doğru yola çıktıkları sırada, husumetli oldukları kuzenleri G.A. ve A.A. kardeşlerle karşılaştı.

Karşılaşmanın ardından G.A. ve A.A., Dinler kardeşlerin içinde bulunduğu otomobile silahla ateş etti.

2 KARDEŞİN DURUMU AĞIR

Şüpheliler araçlarına binerek olay yerinden kaçarken, yaralanan iki kardeşe ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Dinler kardeşleri çevredeki hastanelere kaldırdı. İki kardeşin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.