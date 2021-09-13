Adana'da kimliği belirsiz iki kişi, müstakil eve benzin dökerek ateşe verdi. Yangın sırasında evde kimse olmaması can kaybının önüne geçti.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde kimliği belirsiz iki kişi, müstakil eve benzin dökerek ateşe verdi.

Yangını fark eden ve olay yerinden koşarak uzaklaşan iki kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Olay sonrası kaçan şüpheliler için çalışmalar sürerken, yangın sırasında evde kimse olmaması can kaybının önüne geçti.

Adana'da iki kişi benzin döktükleri evi ateşe verdiler VİDEO