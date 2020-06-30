Adana'da iki kızını öldüren baba eşini yaraladı

Adana'da iki kızını öldüren baba eşini yaraladı

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Kozan ilçesinde dönercilik yapan Fatih Cengiz, eşini ve iki kızını vurduktan sonra intihar etti. Kızları hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Adana’nın Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan ve dönercilik yapan Fatih Cengiz bugün evine geldikten sonra henüz bilinmeyen bir sebeple cinnet getirdi.

İKİ KIZINI VE EŞİNİ VURDU

4 çocuk babası Fatih Cengiz evde tartıştığı kızları Hüsne Cengiz ve Nesrin Cengiz'i, ardından eşi Zahide Cengiz’i avluda vurdu.

Olay yerinde iki kız kardeş hayatını kaybederken ağır yaralanan anne Zahide Cengiz olay yerine gelen sağlık ekipleri ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zahide Cengiz, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Fatih Cengiz'in kızlarından birinin de Kozan Devlet Hastanesi'nde hemşire olduğu öğrenildi.

KENDİNİ EVE KAPATARAK İNTİHAR ETTİ

Olaydan sonra Fatih Cengiz kendini eve kapatarak çocuklarını ve eşini vurduğu silahla intihar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mahallede toplanan mahalle sakinleri cinnet getiren Fatih Cengiz’in sakin güler yüzlü ve maddi imkanının iyi olduğunu söyledi.