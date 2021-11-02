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- Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı
Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı
Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
- DHA
- 02.11.2021 - 23:37
Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde Emre Ünlü yönetimindeki otomobil ile Mehmet Aktaş yönetimindeki otomobil çarpıştı.
5 YARALI
Emre Ünlü'nün yara almadan atlattığı kazada, Mehmet Aktaş (49) ile yanındaki Mehmet Çalışkan (66), Melike Yılmaz (24), Berat Can Ünlü (13) ve Hülya Yılmaz (1) yaralandı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.