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    Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı

    Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 02.11.2021 - 23:37
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    Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı

    Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde Emre Ünlü yönetimindeki otomobil ile Mehmet Aktaş yönetimindeki otomobil çarpıştı.

    5 YARALI

    Emre Ünlü'nün yara almadan atlattığı kazada, Mehmet Aktaş (49) ile yanındaki Mehmet Çalışkan (66), Melike Yılmaz (24), Berat Can Ünlü (13) ve Hülya Yılmaz (1) yaralandı.

    Adana da iki otomobil çarpıştı: 1 i bebek 5 yaralı #1

    KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

     

    Adana da iki otomobil çarpıştı: 1 i bebek 5 yaralı #2

    Adana da iki otomobil çarpıştı: 1 i bebek 5 yaralı #3

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