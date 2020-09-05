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    Adana’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

    Otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralanırken, güvenlik kamerasınca anbean görüntülenen olayda 1 kişinin çarpışmanın etkisiyle bagajdan fırladığı görüldü.
    • İHA
    • 05.09.2020 - 12:45
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    Adana’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

    Adana’nın Çukurova ilçesinin Adnan Menderes Bulvarı'nda Ali Seyfi Çağlar idaresindeki 01 ADN 628 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Rümeysa Yıldırım yönetimindeki 23 KB 589 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    BAGAJDAN YOLA FIRLADI

    Çarpışmanın etkisiyle Yıldırım'ın aracında bulunan 1 kişi bagaj kapağının açılması sonucu yola fırladı.

    Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

    Adana'da iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı, bir kişi bagajdan fırladı İZLE

    1’İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

    Yıldırım’ın kullandığı araçta 2'si çocuk İsminur, Azra, Ayşe, Abdullah ve Elzem Koç yaralandı. Ali Seyfi Çağlar'ın kullandığı araçta ise yanında bulunan Günnür Özdemin'in ise ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    Adana’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı #1

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Adana’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı #2

    Adana’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı #3

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