Adana'da iki polisi silahla yaralayan baba ve oğlu tutuklandı

Adana'da iki polisi silahla yaralayan baba ve oğlu tutuklandı

Polis memuru ve komiseri silahla ağır yaralayıp kaçmaya çalışırken yakalanan baba ve oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi’nde silah kaçakçılığı suçundan aranan Süleyman Işık’ın evinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, adresine baskın düzenledi.

Polis ekiplerinin geldiğini fark eden Süleyman Işık, dama çıkıp, pompalı tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar polis memuru Hüseyin Arık’ın göğsüne, komiser Alper Demir’in ise sırtına isabet etti.

İki polisi silahla vurdu

Ekiplerin anonsu üzerine bölgeye özel harekat polisleriyle birlikte çok sayıda ekip ve ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, mahalleyi ablukaya aldı.

Terastan atlayıp 500 metre kaçtıktan sonra bir eve girdiği belirlenen Süleyman Işık ile birlikte babası Ahmet ve kardeşi İ.I. (17), polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda olayda kullanılan pompalı tüfek, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda kartuş ele geçirildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Öte yandan yaralı polisler, ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan komiser Alper Demir ve polis memuru Arık’ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Emniyete götürülen şüpheli Süleyman Işık’ın ifadesinde, polisten kaçmak için pompalı tüfekle ateş açtığını söylediği belirtildi. Zanlılar ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Baba ve oğlu tutuklandı

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan baba ve pompalı tüfeği kullanan oğlu tutuklanırken, yaşı küçük olan İ.I. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.