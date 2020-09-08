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- Adana'da iki soyguncu 29 saniyelik soygun yaptı
Adana'da iki soyguncu 29 saniyelik soygun yaptı
Gülbahçesi Mahallesi’nde, bir kuyumcuya giren iki kişi soygun yaptı. Geçekleştirdikleri soygun güvenlik kameralarına yansıdı.
- İHA
- 08.09.2020 - 01:06
Adana'nın Gülbahçesi Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana gelen olayda, yüzü maskeli 2 kişi soygun için içeri girdi.
Kuyumcuya giren bir kişi, girer girmez içeride bulunan bir kişinin yakasından tutarken diğer kişide işyeri sahibi Yaşar Çetinkaya’ya (68) tabancı doğrultu.
Şüphelilerden birisi silahın kabzası ile yüzüklerin bulunduğu tezgahın camını kırdı.
Daha sonra camı kıran şüpheli 3 tane yüzük çaldı.
SOYGUN 29 SANİYE SÜRDÜ
Şüpheliler olayı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden kaçması anbean güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Tüm bu anlar toplam 29 saniyede gerçekleşti.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarında devam ediyor.
Adana'da iki soyguncu 29 saniyelik soygun yaptı VİDEO