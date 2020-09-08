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Adana'da iki soyguncu 29 saniyelik soygun yaptı

Adana'da iki soyguncu 29 saniyelik soygun yaptı

Gülbahçesi Mahallesi’nde, bir kuyumcuya giren iki kişi soygun yaptı. Geçekleştirdikleri soygun güvenlik kameralarına yansıdı.