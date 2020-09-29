Adana’da 2 kişi, Suriyeli ikiz kardeşleri bıçaklayarak cep telefonu ve sigaralarını gasbetti, çevredeki vatandaşlar ise olanları film gibi izledi.

Adana'nın Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana gelen olayda, terzide çalışan Suriyeli 22 yaşındaki Eymen ve İsa Elabacı adlı ikiz kardeşler, işlerini bitirdikten sonra yaya olarak evlerine gitmek için yola çıktı.

Bu arada karşılarından gelen iki kişi, önce ikiz kardeşlere sigara sordu. Sigaralarının olmadığını söyleyince bu kez de saat sordu.

BIÇAKLAYARAK GASBETTİLER

Saate de yanıt alamayan zanlılar, “Nasıl saatiniz olmaz?” diyerek bıçak çekip ikizleri kollarından bıçakladı. Daha sonra da bıçakla korkutup hem sigaralarını hem de cep telefonlarını aldı.

Adana'da ikiz kardeşleri bıçaklayarak gasbettiler ViDEO

ÇEVREDEKİLER İZLEDİ

Bu anları ise çevredeki vatandaşlar film izler gibi izledi. Güvenlik kamerası bütün olup biteni saniye saniye kaydetti. Zanlılar olay yerinden uzaklaştıktan sonra yaralanan ikiz kardeşler, önce hastaneye sonra da polise giderek şikayetçi oldu.

Bu şikayet üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisler, zanlıların 18 yaşındaki Müslüm G. ve 18 yaşındaki Muhammet Can Ö. olduğunu tespit etti.

POLİS EVLERİNDEN ALDI

Polis, olay yerinden zanlıların kaçtığı yöne doğru yaptığı güvenlik kamerası incelemesinden ise zanlıların Hürriyet Mahallesinde oturduğunu saptadı. Polis, mahalleye yaptığı baskında iki zanlıyı da yakaladı. Zanlılar suçlamaları kabul ederek, cep telefonunu 600 liraya sattıklarını söyledi. Bunun üzerine polis, cep telefonunu satılan yerden alıp sahibine teslim etti.

Yaralanan ikiz kardeşler ise tedavilerinin ardından taburcu oldu. Zanlılar ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.