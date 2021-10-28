Adana’da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yolsuzluk operasyonu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı ihalelere fesat karıştırılmasının tespit edilmesi üzerine, 200’e yakın şüpheli gözaltına alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, 1 kilo altınla yakalandı.

Adana’da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığını ve devletin yaklaşık 60 milyon lira zarara uğratıldığını belirleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Savcılıktan alınan izinle belirlenen adreslere, 14 Ekim’de şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, aralarında çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen müteahhit Tevfik Taştimur, görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile açığa alınan yardımcıları ve kamu müteahhitlerinin bulunduğu 200’e yakın şüpheli gözaltına alındı.

87 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin bir kısmı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı, 87 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 21’i, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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8 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan 66 kişiden, aralarında bir gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, yardımcısı Kazım Baran, şube müdürü Kemal Bayhan ve müteahhit Tevfik Taştimur’un da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTOMOBİLİNDEN 1 KİLO ALTIN İLE ZİYNET EŞYALARI ÇIKTI

Operasyon günü durumdan şüphelenen Veysel Durgun’un, Muş’a gitmek üzere yola çıktığı ve polis ekiplerince otoyolda yakalandığı belirtildi.

Durgun’un otomobilinde yapılan aramada ise müteahhitlerden topladığı değerlendirilen ziynet eşyalarıyla birlikte yaklaşık 1 kilo altın ele geçirildi.

800 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan 10 okul müdürünün, görev yaptıkları okul binalarının güçlendirilmesi ve çatı onarımı gibi işler için ödenek istediği, anlaştıkları inşaat mühendisleriyle birlikte sahte fatura düzenleyerek hayali işlerden yüklü miktarda vurgun yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, bu yöntemle bir okuldan yaklaşık 800 bin lira haksız kazanç elde ettikleri kaydedildi.