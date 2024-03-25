Adana'da ilginç olay! Hırsızlık yaptı, "sahibi arkadaşım" dedi ama... Mehmet Ç., çocukluk arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Mehmet K.’nin motosikletini şaka yapmak için çaldığını ve polisi görünce de bırakıp kaçtığını söyledi ancak gerçek başka çıktı.

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İHA

Adana'da ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda yaşanan 4 motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Hırsızlıkların olduğu bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 şüphelinin motosikletlerin gidon kilitlerini kırıp, çaldıklarını saptadı.

Polis, eşkallerini belirlediği şüpheliler Mehmet Ç., Osman U., Mustafa Kemal G. ve Özcan Ç.’yi, adreslerine yapılan baskınlarda yakaladı.

Şüphelilerin motosikletleri çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Arkadaşıma şaka yaptım"

12 Mart gecesi Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde oturan Mehmet K.’nin motosikletini çalan Mehmet Ç., sorgusunda olayı şaka amaçlı yaptığını söyledi.

Mehmet K.’nin çocukluk arkadaşı olduğunu öne süren Mehmet Ç., “Olaydan birkaç gün önce Mehmet, motosikletinin kimsenin çalamayacağını söylemiş. Ben de şaka amacıyla motosikletini çaldım. Olay yerinden birkaç sokak ileride polis aracının tepe lambasını görünce, korktum ve bırakıp kaçtım.” dedi. Motosikletin sahibi Mehmet K. ise şüpheliyi tanımadığını söyledi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ç. ve Özcan Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Osman U. ve Mehmet Kemal G. tutuklandı. Mehmet Ç.’nin çaldığı motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)