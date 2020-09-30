Adana'da ilk iş gününde asansör boşluğuna düşerek can verdi

Adana’da 47 yaşındaki market çalışanı, işe girdiği ilk gün sipariş götürdüğü apartmanın 9’uncu katında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Adana’nın Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde yeni açılan bir markette dün işe girdiği öne sürülen Nail Polat (47), Murat A.’nın 9’uncu kattaki evine market arabası ile sipariş getirdi.

Siparişi teslim ettik sonra asansöre yönelen Polat, iddiaya göre kapıyı açıp, market arabasını içeriye sokmak için geri geri yürüyerek binmek istedi. Ancak, asansörün üst katta olduğunu fark edemeyen Polat, 9’uncu kattan asansör boşluğuna düştü.

APARTMANDA CAN VERDİ

Apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 40 metre yükseklikten yere düşen Polat’ın öldüğü belirlendi.

4 ÇOCUĞU VARDI

Evli ve 4 çocuğu olduğu belirtilen Polat’ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkartılarak Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.