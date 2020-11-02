Adana'da inşaata giren hırsız, uyumak için girdiğini iddia etti

Adana'da inşaata giren hırsız, uyumak için girdiğini iddia etti

Seyhan ilçesinde inşaat halindeki apartmana giren hırsızlık şüphelisi, inşaatta bulunan köpeğin havlamasıyla yakayı ele verdi. Polise yakalanan hırsızlık şüphelisi uyumak için girdiğini iddia etti.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki apartmanda meydana gelen olayda, inşaatta bekçilik görevi gören “karabaş” isimli bir köpek hırsızlık şüphelisi Ferit R.’yi görmesi üzerine havlamaya başladı.

Bunun üzerine inşattın bekçisi durumdan Ferit R.’yi fark etti. Bekçi durumu polise bildirdi. Bu sırada Ferit R. inşaat halindeki apartmanın üst katlarına çıkarak saklandı.

"UYKUSUZ OLDUĞUM İÇİN GİRDİM"

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ferit R.’yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan Ferit R.,”Uykusuz olduğum için girdim.” Diyerek kendisini savundu.

Hırsızlıktan daha önceden kaydı bulunan Ferit R. gazetecilere kaydının olmadığını söyledi.

Gözaltına alınan Ferit R. polis merkezine götürüldü.

Adana'da inşaata giren hırsız, uyumak için girdiğini iddia etti İZLE





