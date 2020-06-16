Adana'da intihar girişimi sırasında canlı yayın yapıldı

Sığınma evindeki eşi ve çocuğunu görmek isteyen uyuşturucu bağımlısı, reddedilince dama çıktı. İntihar girişiminde bulunan adamı çekmek için vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde İsmail A., uyuşturucu bağımlısı olduğu için bir süre önce kendisini terk eden eşi Leyla A. ve oğlunu görmek için sığınma evine gitti.

Ancak Leyla A., görüşmek istemedi.

Bunun üzerine İsmail A., sığınma evinin karşısındaki 10 katlı apartmanın damına çıkarak, eşi ve çocuklarının gelmesini istedi.

MERAKLILAR, CEP TELEFONUNA SARILDI

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Apartmanın damına çıkan müzakereci polis İsmail A.’yı ikna etmeye çalıştı. Ancak İsmail A., eşi ve çocuğunun gelmemesi halinde intihar edeceğini söyledi. Bu sırada İsmail A.’yı apartmanın damında gören meraklı vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

CANLI YAYIN BİLE YAPILDI

Bazıları ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Polis tarafından ikna edilen İsmail A. apartmanın damından indirildi. Uyuşturucuyu bıraktığını söyleyen İsmail A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.