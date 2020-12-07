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- Adana’da intikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ’lılara şafak operasyonu
Adana’da intikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ’lılara şafak operasyonu
- DHA
- 07.12.2020 - 08:30
- Güncelleme : 07.12.2020 - 09:24
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden’in tutuklanmasının ardından intikam almak için eylem yapacağı öne sürülen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan 7 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
KOÇBAŞLARLA İÇERİ GİRDİLER
Söz konusu şahısların evlerine özel harekat timleri, koçbaşlarıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Ardından özel harekat timleri şüphelilere kelepçe takarak, etkisiz hale getirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, Adli Tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Adana’da intikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ’lılara şafak operasyonu ViDEO