Adana'da İranlı eşini döven cani ev hapsi aldı

Türkiye'ye sığınan eşini öldüresiye dövünce tutuklanan Zülfü Coşkun, ev hapsi cezası verilip tahliye edildi.

2015 yılında İran’dan idam cezasından kaçıp, Türkiye’ ye sığınan mimar Galavizh Ayoubi Amirabad ile Adana'da tanışıp evlendiği Zülküf Coşkun şiddetli geçimsizlik yaşamaya başlamıştı.

Yaklaşık bir aydır eve uğramadığı belirtilen Zülküf Coşkun, 14 Nisan günü Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki eve gelerek Amirabad’ı öldüresiye darbetmişti.

Amirabad'ı dakikalarca tokatlayıp, tekmeleyen Coşkun'un o anları ise kadının ilk evliliğinden olan kızı A.F.J. tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen polis, Coşkun'u yakalayarak gözaltına almış, şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı.

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EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Adana 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılan Coşkun, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Coşkun duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden bağlanırken, mağdur Amirabad salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, ifadelerin dinlenmesinin ardından delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve suç niteliği göz önüne alınarak Coşkun’un ev hapsiyle tahliyesine, bir sonraki duruşmanın ise 16 Kasım’da görülmesine karar verdi.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Eşinin ev hapsiyle tahliyesi sonrası yıkıldıklarını belirten Amirabad, öldürülmekten korktuğunu söyledi. Çocuklarının güvende olmasını isteyen Amirabad, “Beni dövdüğü gün bayıldığım sırada ‘çıkar çıkmaz ben bunları öldüreceğim’ dediğini komşum duymuş. Bu tehditlerinden dolayı her an korkuyoruz. Yaşamak istiyorum. Ben öldükten sonra ceza verilmesinin bir anlamı yok. Adam öldürme korkusu yok, insanları rahatça öldürebilir.” dedi.

ABLASINI DÖVEN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Coşkun’un 2007 yılında ablasını döven eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı.

Kız kardeşleri F.A. (45) ile N.A. (37), o dönem Ankara Keçiören’de oturan M.A. ve Ali Akarsu kardeşlerle evlendi. Ali Akarsu, eşi F.A’ya şiddet uygulayınca Zülküf Coşkun, enişteleriyle tartıştı. Tartışma sırasında Coşkun, tabancayla Ali Akarsu’yu vurarak öldürdü. Tutuklanan Coşkun, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada haksız tahrik, iyi hal ve pişmanlık indirimleriyle birlikte 10 yıl hapis cezası aldı. 8 yıl cezaevinde kalan Coşkun, 2015 yılında tahliye oldu.

"SUÇA EĞİLİMLİ BİR KİŞİ"

Amirabad’ın avukatlarından Umut Tamer Topuz ise Coşkun’un müvekkiline defalarca şiddet uyguladığını belirterek, “Evlendikten sonra sürekli olarak tehdit ve hakarete maruz kalmış. Kızı da şiddete maruz kalmış. Sanığın suça eğilimli bir kişi olduğu ortada. Daha önceden cinayetle ilgili sabıkası var. Kasten adam öldürmekten ceza almış.” diye konuştu.