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    Adana'da iş makinesinin altında kalarak can verdi

    Kozan ilçesinde iş makinesinin takla atması sonucu araçta yolcu konumunda bulunan Abdurrahman Öcal (54), yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 26.12.2021 - 22:47
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 22:55
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    Adana'da iş makinesinin altında kalarak can verdi

    Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde Zerdali köyü Zerdali köyü Çatak mevkisinde çiftçi Abdurrahman Öcal, bugün iş makinesi tutarak tarlasında kazı çalışması yaptırdı.

    İŞ MAKİNESİ TAKLA ATTI

    Öcal, çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgeden ayrılmak için operatörlüğünü Serdar B.'nin yaptığı iş makinesine bindi.

    Tarlada hareket halindeki iş makinesi, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, takla attı.

    Adana'da iş makinesinin altında kalarak can verdi VİDEO

    Adana da iş makinesinin altında kalarak can verdi #1

    OPERATÖR YARA ALMADAN KURTULDU

    Kaza sırasında iş makinesinden düşüp, aracın altında kalan Öcal, ağır yaralandı, operatör Serdar B. ise yara almadan kurtuldu.

    Adana da iş makinesinin altında kalarak can verdi #2

    ÇİFTÇİ HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Öcal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Adana da iş makinesinin altında kalarak can verdi #3

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