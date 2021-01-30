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    Adana'da iş yerine molotof atan şahıs yakalandı

    Seyhan ilçesinde bir kişi, cadde üzerinde bulunan iş yerine molotof attığı sırada bekçiler tarafından yakalandı. Molotof atılan işyerinde maddi hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 30.01.2021 - 04:20
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 04:25
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    Adana'da iş yerine molotof atan şahıs yakalandı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilmeyen bir kişi cadde üzerinde bulunan iş yerine molotof attı.

    MOLOTOF ATARKEN YAKALANDI

    Bu sırada çevrede devriye gezen bekçiler durumu fark etti. Kaçmak isteyen ismi öğrenilemeyen şüpheli bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı.

    Bekçiler molotof atılan iş yerine su dökerek yanmasını önledi. İşyerinde maddi hasar meydana geldi.

    Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

    Adana'da iş yerine molotof atan şahıs yakalandı İZLE


    Adana da iş yerine molotof atan şahıs yakalandı #1

    Adana da iş yerine molotof atan şahıs yakalandı #2

    Adana da iş yerine molotof atan şahıs yakalandı #3

    Adana da iş yerine molotof atan şahıs yakalandı #4

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