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- Adana'da iş yerine molotof atan şahıs yakalandı
Adana'da iş yerine molotof atan şahıs yakalandı
Seyhan ilçesinde bir kişi, cadde üzerinde bulunan iş yerine molotof attığı sırada bekçiler tarafından yakalandı. Molotof atılan işyerinde maddi hasar meydana geldi.
- İHA
- 30.01.2021 - 04:20
- Güncelleme : 30.01.2021 - 04:25
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilmeyen bir kişi cadde üzerinde bulunan iş yerine molotof attı.
MOLOTOF ATARKEN YAKALANDI
Bu sırada çevrede devriye gezen bekçiler durumu fark etti. Kaçmak isteyen ismi öğrenilemeyen şüpheli bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı.
Bekçiler molotof atılan iş yerine su dökerek yanmasını önledi. İşyerinde maddi hasar meydana geldi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Adana'da iş yerine molotof atan şahıs yakalandı İZLE