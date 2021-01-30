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Adana'da iş yerine molotof atan şahıs yakalandı

Adana'da iş yerine molotof atan şahıs yakalandı

Seyhan ilçesinde bir kişi, cadde üzerinde bulunan iş yerine molotof attığı sırada bekçiler tarafından yakalandı. Molotof atılan işyerinde maddi hasar meydana geldi.