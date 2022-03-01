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    Adana'da işçilerin çadırları küle döndü

    Sobadan çıkan kıvılcım, tarım işçilerinin yaşadığı 3 çadıra sıçrayarak yanmasına neden oldu. Tüm eşyalar kullanılamaz hale gelirken o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 10:06
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    Adana'da işçilerin çadırları küle döndü

    Adana'nın Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi'nde tarım işçilerinin yaşadığı bölgedeki bir çadırda, sobadan çıkan kıvılcımdan dolayı yangın çıktı.

    3 ÇADIR ALEV ALEV YANDI

    Yangın kısa sürede 3 çadıra birden sıçradı. Çadırda oluşan yangını fark edenler kendilerini dışarı attı.

    EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Ancak alevlere teslim olan çadırlar kül oldu.Tarım işçilerinin eşyaları kullanılamaz hale geldi.

    Adana'da işçilerin çadırları küle döndü VİDEO

    Adana da işçilerin çadırları küle döndü #1

    Adana da işçilerin çadırları küle döndü #2


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