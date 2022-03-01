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Adana'da işçilerin çadırları küle döndü

Adana'da işçilerin çadırları küle döndü

Sobadan çıkan kıvılcım, tarım işçilerinin yaşadığı 3 çadıra sıçrayarak yanmasına neden oldu. Tüm eşyalar kullanılamaz hale gelirken o anlar kameraya yansıdı.