Petrol
123.12
0.71%
Euro
18.0699
0.43%
Dolar
17.2561
-0.03%
Altın
1.013
0.39%
Borsa
2517
0.29%
Bitcoin
393.486
-7.47%
BTXN Coin
9.00
11.80%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Adana'da işlek caddede drift yapan magandaya 9 bin lira ceza

    Otomobil ile drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren Ahmet A.'ya, 9 bin 125 lira ceza kesilirken ehliyetine el koyuldu.
    • 14.06.2022 - 11:10
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 11:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da işlek caddede drift yapan magandaya 9 bin lira ceza

    Trafikte kimsenin güvenliğini dikkate almadan drift yapan maganladaların saçtığı tehliklere bir yenisi daha eklendi.

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde trafiğin en yoğun noktalarından biri olan Bülent Angın Bulvarı'na gelen Ahmet A., otomobili ile drift yaptı.

    O anlar kamerada

    Bir süre sonra bölgeden ayrılan Ahmet A.'nın trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca tepki çekti.

    Adana'da işlek caddede drift yapan magandaya 9 bin lira ceza VİDEO

    Polis gereğini yaptı

    Videoyu ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, otomobilin plakasından Ahmet A.'yı tespit edip, iş yerine gitti.

    9 bin 125 lira ceza

    DHA'nın haberine göre ekipler, sürücüye 'Karayolları Trafik Kanunu' kapsamında 9 bin 125 lira ceza uygulayıp, ehliyetine de el koydu.

    Otomobil ise çekilerek 60 gün trafikten menedildi.

    Adana da işlek caddede drift yapan magandaya 9 bin lira ceza #1

    Adana da işlek caddede drift yapan magandaya 9 bin lira ceza #2

    Adana da işlek caddede drift yapan magandaya 9 bin lira ceza #3

    Adana da işlek caddede drift yapan magandaya 9 bin lira ceza #4


    İlginizi Çekebilir

    Merkez'den reeskont kredilerinde güncelleme
    Ekonomi

    Merkez'den reeskont kredilerinde güncelleme

    İngiltere sığınmacıları Ruanda'ya gönderiyor
    Dünya

    İngiltere sığınmacıları Ruanda'ya gönderiyor

    Bitcoin milyoneri Esra işin sırrını açıklıyor!
    Btcrobo

    Bitcoin milyoneri Esra işin sırrını açıklıyor!

    Görüş Bildir