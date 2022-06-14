Otomobil ile drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren Ahmet A.'ya, 9 bin 125 lira ceza kesilirken ehliyetine el koyuldu.

Trafikte kimsenin güvenliğini dikkate almadan drift yapan maganladaların saçtığı tehliklere bir yenisi daha eklendi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde trafiğin en yoğun noktalarından biri olan Bülent Angın Bulvarı'na gelen Ahmet A., otomobili ile drift yaptı.

O anlar kamerada

Bir süre sonra bölgeden ayrılan Ahmet A.'nın trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca tepki çekti.

Adana'da işlek caddede drift yapan magandaya 9 bin lira ceza VİDEO

Polis gereğini yaptı

Videoyu ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, otomobilin plakasından Ahmet A.'yı tespit edip, iş yerine gitti.

9 bin 125 lira ceza

DHA'nın haberine göre ekipler, sürücüye 'Karayolları Trafik Kanunu' kapsamında 9 bin 125 lira ceza uygulayıp, ehliyetine de el koydu.

Otomobil ise çekilerek 60 gün trafikten menedildi.













