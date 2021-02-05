Adana'da istediği 16 yaşındaki kızı, ailesi vermeyince terör estirdi

Adana'da 4’ü kadın 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın, iki aile arasında kız isteme meselesi yüzünden çıktığı ortaya çıktı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde 3 Ocak Pazar günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada, mahalle savaş alanına döndü.

İhbar üzerine olay yerine, Özel Harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Polisin müdahalesi sonucu kavga son buldu. Silahla yaralanan 4’ü kadın 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgada silah kullandığı öne sürülen Yusuf (33), Hakan (29) ile Ayhan Yalvanç’ı (39), karşı gruptan da Hamdullah (32), Kadir (25), Şükrü (47), Mehmet (19) ve Sıdık Ay (45) ile Ahmet Ekmen’i (19), adreslerinde yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 2 pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

KIZI VERMEYİNCE EVLERİNİ BASTILAR

İki aile arasındaki tartışmanın, kız isteme meselesi nedeniyle yaşandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 25 yaşındaki Kadir Ay’ın, kız arkadaşı 16 yaşındaki N.M. ile evlenmek istediği, bu nedenle bir süre önce iki ailenin bir araya geldiği belirtildi.

YAŞI KÜÇÜK DİYE KARŞI ÇIKTILAR

Ancak kız tarafının, N.M.’nin yaşının küçük olması ve okula devam etmesi nedeniyle evliliğe karşı çıktığı, bu nedenle de iki aile arasında tartışma yaşandığı ortaya çıktı.

Bunun üzene Kadir Ay ve ailesinin, N.M.’nin evine gittiği, burada çıkan tartışmanın ardından da silahlı kavganın yaşandığı tespit edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamdullah, Mehmet ile Şükrü Ay ve Ahmet Ekmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









