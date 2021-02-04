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    Adana'da jandarma, şoförsüz hareket eden aracı durdurup faciayı önledi

    Park edildikten sonra yokuş aşağı inen bir kamyoneti fark eden jandarma, hareket halindeki kamyonete binerek aracı kontrol altına aldı.
    • İHA
    • 04.02.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 17:49
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    Adana'da jandarma, şoförsüz hareket eden aracı durdurup faciayı önledi

    Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma ekibi, devriye faaliyeti esnasında bir aracın sürücüsüz olduğunu fark etti.

    Aracın, şoför tarafından kamyonetinin el frenini çekmemesi nedeniyle hareket ettiği belirlendi.

    JANDARMA, OLASI FELAKETİ ÖNLEDİ

    Kontrolsüz bir şekilde hareket eden araca binip durduran jandarma personeli, olası can ve mal kaybını önledi.

    Adana'da jandarma, şoförsüz hareket eden aracı durdurup faciayı önledi VİDEO

    Adana da jandarma, şoförsüz hareket eden aracı durdurup faciayı önledi #1

    O ANLAR KAMERADA

    Aracın yokuş aşağı gitmesi ve jandarmanın araca binip durdurması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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