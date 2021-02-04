Adana'da jandarma, şoförsüz hareket eden aracı durdurup faciayı önledi

Adana'da jandarma, şoförsüz hareket eden aracı durdurup faciayı önledi

Park edildikten sonra yokuş aşağı inen bir kamyoneti fark eden jandarma, hareket halindeki kamyonete binerek aracı kontrol altına aldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma ekibi, devriye faaliyeti esnasında bir aracın sürücüsüz olduğunu fark etti.

Aracın, şoför tarafından kamyonetinin el frenini çekmemesi nedeniyle hareket ettiği belirlendi.

JANDARMA, OLASI FELAKETİ ÖNLEDİ

Kontrolsüz bir şekilde hareket eden araca binip durduran jandarma personeli, olası can ve mal kaybını önledi.

Adana'da jandarma, şoförsüz hareket eden aracı durdurup faciayı önledi VİDEO



O ANLAR KAMERADA

Aracın yokuş aşağı gitmesi ve jandarmanın araca binip durdurması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.