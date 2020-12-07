Adana'da judocu nine, 82 yaşında koronaya yenildi

Şalvarıyla minderde judo yapan 82 yaşındaki Ayten Alataş, koronavirüs nedeniyle hayata veda etti.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Ayten Alataş, 2 yıl önce judocu torunu Ayşe Begüm Türk'ü antrenmanlara götürüp getirmeye başladı.

Bu süreçte Alataş, judoya merak sardı. 2 yıl önce judoya başlayan Ayten Alataş, yakalandığı koronavirüse yenik düştü.

Ayten Alataş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

"80 YIL DAHA YAŞARSAM YİNE SPORUMU YAPACAĞIM"

Alataş, verdiği röportajında, “Sahayı bana bıraktılar ben de sporumu yapıyorum. Hevesimi aldım. Allah ömür verir ve 80 yıl daha yaşarsam yine sporumu yapacağım.” demişti.