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    Adana'da kaçak elektrik ile Hint keneviri yetiştiren şahıs, gözaltına alındı

    Evinde uyuşturucu bulundurduğu belirlenen U.B. isimli şahsın evinde 82 kök Hint keneviri ile 1 kilo 152 gram esrar ele geçirildi. Şahsın keneviri, kaçak elektrik kullanarak yetiştirdiği belirlendi.
    • 10.08.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 11:02
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    Adana'da kaçak elektrik ile Hint keneviri yetiştiren şahıs, gözaltına alındı

    Adana’nın Karataş ilçesinde evinde uyuşturucu bulunduğu belirlenen U.B.'nin adresine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenledi.

    Ekipler, evde yaptıkları arama neticesinde iklimlendirme sistemi kullanılan üç odada, saksılara ekili halde 82 kök Hint keneviri olduğunu belirledi.

    Öte yandan, evden 1 kilo 152 gram esrar çıktı.

    Hint keneviri sisteminin elektriği kaçak çıktı

    AA’nın haberine göre; elektrik firması görevlileri tarafından yapılan incelemede de Hint keneviri yetiştirilen sistemin, kaçak elektrikle çalıştığı tespit edildi.

    Gözaltına alınan U.B.'ye, kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle cezai işlem de uygulandı.


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