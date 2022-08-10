Adana'da kaçak elektrik ile Hint keneviri yetiştiren şahıs, gözaltına alındı

Evinde uyuşturucu bulundurduğu belirlenen U.B. isimli şahsın evinde 82 kök Hint keneviri ile 1 kilo 152 gram esrar ele geçirildi. Şahsın keneviri, kaçak elektrik kullanarak yetiştirdiği belirlendi.

Adana’nın Karataş ilçesinde evinde uyuşturucu bulunduğu belirlenen U.B.'nin adresine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları arama neticesinde iklimlendirme sistemi kullanılan üç odada, saksılara ekili halde 82 kök Hint keneviri olduğunu belirledi.

Öte yandan, evden 1 kilo 152 gram esrar çıktı.

Hint keneviri sisteminin elektriği kaçak çıktı

AA’nın haberine göre; elektrik firması görevlileri tarafından yapılan incelemede de Hint keneviri yetiştirilen sistemin, kaçak elektrikle çalıştığı tespit edildi.

Gözaltına alınan U.B.'ye, kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle cezai işlem de uygulandı.