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Adana'da kaçak elektrik kullanmak isterken canından oldu
Adana’da evine kaçak elektrik çekmek isterken akıma kapılarak direkte asılı kalan şahıs hayatını kaybetti.
- İHA
- 20.09.2020 - 09:11
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1344. Sokak'ta meydana gelen olayda, İddiaya göre 33 yaşındaki A.K. evine kaçak elektrik çekmek üzere elektrik direğine çıktı.
ASILI KALDI
Kabloları kontrol eden şahıs, bu sırada elektrik akımına kapılarak direkte asılı kaldı.Yardımına mahalle bulunan vatandaşlar koştu.
Durumun sağlık, TEDAŞ ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri elektrik akımını keserken, şahıs elektrik direğinden indirildi.
KURTARILAMADI
Ambulansla hastaneye kaldırılan A.K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. A.K.’den geriye terlikleri kaldı.