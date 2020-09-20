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    Adana'da kaçak elektrik kullanmak isterken canından oldu

    Adana’da evine kaçak elektrik çekmek isterken akıma kapılarak direkte asılı kalan şahıs hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 20.09.2020 - 09:11
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    Adana'da kaçak elektrik kullanmak isterken canından oldu

    Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1344. Sokak'ta meydana gelen olayda, İddiaya göre 33 yaşındaki A.K. evine kaçak elektrik çekmek üzere elektrik direğine çıktı.

    ASILI KALDI

    Kabloları kontrol eden şahıs, bu sırada elektrik akımına kapılarak direkte asılı kaldı.Yardımına mahalle bulunan vatandaşlar koştu.

    Adana da kaçak elektrik kullanmak isterken canından oldu #1

    Durumun sağlık, TEDAŞ ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri elektrik akımını keserken, şahıs elektrik direğinden indirildi.

    Adana da kaçak elektrik kullanmak isterken canından oldu #2

    KURTARILAMADI

    Ambulansla hastaneye kaldırılan A.K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. A.K.’den geriye terlikleri kaldı.

    Adana da kaçak elektrik kullanmak isterken canından oldu #3

    Adana da kaçak elektrik kullanmak isterken canından oldu #4

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