Polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu, kaçakçıların yakalanmamak için nargile tütünlerini salça kovalarının içine sakladığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

KAÇAK TÜTÜNLERİ SALÇA İLE KAMUFLE ETTİLER

Ekipler, iş yerlerinde yaptığı aramada piyasa değeri 73 bin lira olan, gümrük kaçağı bin 139 cinsel içerikli ürün, 290 puro, 87 şişe içki ele geçirdi.

Polis iki salça kovasının içinden ise 41 kilo nargile tütünü ele geçirdi.

Adana'da kaçak nargile tütününe salçalı kamufle

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.