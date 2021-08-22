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    Adana’da kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı

    Polis ekiplerinin baskınında 250 bin kaçak makaron, 4 bin 280 paket kaçak sigara, 147 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
    • İHA
    • 22.08.2021 - 10:57
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    Adana’da kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak yollardan malzeme girişi olduğunu belirledi.

    Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak dört adrese baskın yaptı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan baskında bin kaçak makaron, 4 bin 280 paket kaçak sigara, 147 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

    4 GÖZALTI

    Polis olaylarla ilgili 4 zanlıyı da gözaltına aldı.

    Adana’da kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı #1

    Adana’da kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı #2

    Adana’da kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı #3

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