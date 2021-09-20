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    Adana’da kaçakçılara baskın: 9 gözaltı

    KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı makaron, sigara, cep telefonu, kablosuz kulaklık ve tarihi eser ele geçirildi. Baskınlarda 9 kişi de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 20.09.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 10:32
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    Adana’da kaçakçılara baskın: 9 gözaltı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı.

    9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Adreslerdeki aramalarda; gümrük kaçağı 1 milyon 630 bin makaron, 3 bin 70 paket sigara, 149 cep telefonu, 100 kablosuz kulaklık, 47 elektronik sigara, 18 Antik Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.

    Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

    Adana’da kaçakçılara baskın: 9 gözaltı #1

    Adana’da kaçakçılara baskın: 9 gözaltı #2

    Adana’da kaçakçılara baskın: 9 gözaltı #3

    Adana’da kaçakçılara baskın: 9 gözaltı #4

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