Adana’da kaçakçılara baskın: 9 gözaltı

KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı makaron, sigara, cep telefonu, kablosuz kulaklık ve tarihi eser ele geçirildi. Baskınlarda 9 kişi de gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adreslerdeki aramalarda; gümrük kaçağı 1 milyon 630 bin makaron, 3 bin 70 paket sigara, 149 cep telefonu, 100 kablosuz kulaklık, 47 elektronik sigara, 18 Antik Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.