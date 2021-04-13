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    Adana’da kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı

    Silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 20 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.04.2021 - 11:45
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 12:30
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    Adana’da kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüphelileri belirledi.

    Savcılığın yakalama kararı ile harekete geçen ekipler, şafak operasyonu düzenledi.

    20 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Tespit edilen 22 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1’i otomatik 17 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, silah yapımında kullanılan 37 namlu ucu, 2 tabanca gövdesi ile 436 gram esrar, 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.

    Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

    Adana’da kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı VİDEO

    Adana’da kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı #1

    Adana’da kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı #2

    Adana’da kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı #3

    Adana’da kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı #4

    Adana’da kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı #5

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