- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
Kaçakçılık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskında, çok sayıda malzeme ele geçirilirken 7 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 13.12.2021 - 10:10
- Güncelleme : 13.12.2021 - 10:42
Adana’da Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesi adına çalışma başlatıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
Farklı 3 adreste kaçak ürün bulunduğu bilgisine ulaşan polis ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği baskında, 13 bin 260 paket kaçak sigara, 345 kilo kaçak nargile tütünü ve 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı VİDEO
7 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlı, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.